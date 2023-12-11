Футболист Том Брэди появился на публике с моделью Ириной Шейк

Том Брэди и Ирина Шейк вместе вышли в свет Они недавно посетили вечеринку Леонардо ДиКаприо. Фото: Hasan Bratic / Hasan Bratic / Global Look Press Том Брэди, футболист, и Ирина Шейк, модель, недавно посетили вечеринку, организованную Леонардо ДиКаприо.