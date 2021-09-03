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Эксперт поддержал идею запретить причастным к экстремизму учреждать СМИ

Эксперт поддержал идею запретить причастным к экстремизму учреждать СМИ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова о включении причастных к экстремизму в перечень лиц, которые не могут выступать учредителями СМИ.

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