Антироссийские санкции отчасти помирили Индию и Китай. Как идет дедолларизация международной торговли

Как известно, Индия и Китай давно имеют друг к другу ряд территориальных претензий, и этот печальный факт довольно серьезно отравлял атмосферу в таких крупных и всё более влиятельных организациях, как БРИКС и Шанхайская Организация Сотрудничества.
Как известно, Индия и Китай давно имеют друг к другу ряд территориальных претензий, и этот печальный факт довольно серьезно отравлял атмосферу в таких крупных и всё более влиятельных организациях, как БРИКС и Шанхайская Организация Сотрудничества.
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