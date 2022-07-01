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Антироссийские санкции отчасти помирили Индию и Китай. Как идет дедолларизация международной торговли

Антироссийские санкции отчасти помирили Индию и Китай. Как идет дедолларизация международной торговли

Как известно, Индия и Китай давно имеют друг к другу ряд территориальных претензий, и этот печальный факт довольно серьезно отравлял атмосферу в таких крупных и всё более влиятельных организациях, как БРИКС и Шанхайская Организация Сотрудничества.

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