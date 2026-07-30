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Медицина 2.0

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4 продукта для завтрака, которые позволят быстро сбросить вес - диетолог Пономарева

4 продукта для завтрака, которые позволят быстро сбросить вес - диетолог Пономарева

То, что вы едите на завтрак, может повлиять на то, что вы едите в течение дня, поэтому выберите один или несколько из этих пяти питательных продуктов для завтрака, рекомендованных диетологом, чтобы помочь вам похудеть.

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