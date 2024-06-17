Песков: результативность саммита по Украине в Швейцарии стремится к нулю

Саммит в Швейцарии завершился безрезультатно и не помог остановить конфликт на Украине. Предложения России о переговорах остались на повестке дня, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии