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Песков: результативность саммита по Украине в Швейцарии стремится к нулю

Песков: результативность саммита по Украине в Швейцарии стремится к нулю

Саммит в Швейцарии завершился безрезультатно и не помог остановить конфликт на Украине. Предложения России о переговорах остались на повестке дня, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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