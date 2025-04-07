Врио губернатора Курской области побывал на передовой

КУРСК, 7 апреля, ФедералПресс. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн побывал в селах Малая Локня и Погребки Суджанского района, которые были недавно освобождены от украинских сил.
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