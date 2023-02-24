Великобритания расширила санкции против России. Ограничения коснулись 34 физических лиц, связанных с Росатомом, Газпромом, Ростехом и «Алмаз-Антеем», а также против против главы Минцифры Максута Шадаева и зампреда правительства РФ Александра Новака.