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Великобритания расширила санкции против России

Великобритания расширила санкции против России. Ограничения коснулись 34 физических лиц, связанных с Росатомом, Газпромом, Ростехом и «Алмаз-Антеем», а также против против главы Минцифры Максута Шадаева и зампреда правительства РФ Александра Новака.

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