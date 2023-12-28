ВТБ в Астрахани профинансировал модернизацию завода по производству кормов для рыб

В Астраханской области при финансовой поддержке ВТБ открылась новая производственная линия на предприятии ООО «БИФФ» – одном из крупнейших заводов на Юге страны по изготовлению кормов для разных видов рыб.
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