Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении ряда российских структур, включая два управления Министерства обороны России.
США ввели санкции против подразделений МО России
Комментарии
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Вадим Лебедев
Запад, подсел на санкции и этим наслаждается... Всё чаще стали придумывать повод и наслаждаться! Похоже на алкоголизм... Сначала-по праздникам, потом-по любому поводу, потом-и повода не надо! Есть-Чё?!... Наливай!
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