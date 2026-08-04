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RT Russia

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США ввели санкции против подразделений МО России

США ввели санкции против подразделений МО России

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении ряда российских структур, включая два управления Министерства обороны России.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Запад, подсел на санкции и этим наслаждается...  Всё чаще стали придумывать повод и наслаждаться!  Похоже на алкоголизм...  Сначала-по праздникам, потом-по любому поводу, потом-и повода не надо!  Есть-Чё?!... Наливай!
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