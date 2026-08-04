США ввели санкции против подразделений МО России

Вадим Лебедев

Запад, подсел на санкции и этим наслаждается... Всё чаще стали придумывать повод и наслаждаться! Похоже на алкоголизм... Сначала-по праздникам, потом-по любому поводу, потом-и повода не надо! Есть-Чё?!... Наливай!