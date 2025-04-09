Набиуллина: около половины активов российских граждан и компаний разблокированы

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной думе, заявила, что около половины замороженных за рубежом активов российских граждан и компаний были разблокированы к началу этого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии