Задумывались ли вы, сколько часов своей жизни мы проводим во сне? Если усреднить, получается около трети всего существования.
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