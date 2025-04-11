Россиянам назвали выгодный способ увеличить число выходных в майские праздники

Выгодно увеличить число выходных в майские праздники позволит трёхдневный отпуск с 28 по 30 апреля — в таком случае работника ожидают девять нерабочих дней подряд, с 26 апреля по 4 мая, рассказала в беседе с RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.