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Россиянам назвали выгодный способ увеличить число выходных в майские праздники

Россиянам назвали выгодный способ увеличить число выходных в майские праздники

Выгодно увеличить число выходных в майские праздники позволит трёхдневный отпуск с 28 по 30 апреля — в таком случае работника ожидают девять нерабочих дней подряд, с 26 апреля по 4 мая, рассказала в беседе с RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.

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