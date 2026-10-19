Президент США Дональд Трамп решил на 60 дней отложить введение новых санкций против России, чтобы оценить, смогут ли переговоры с Москвой и Киевом привести к завершению конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Онкоуролог Дзидза...
- ГБ Кушнер: Трамп гот...
- ГБ Экс-подполковник ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым