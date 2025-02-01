Будет вам "договорнячок": Россия отправляет на фронт сотни суперпушек Ким Чен Ына

Людмила Петрухина

Если это правда, то огромное спасибо Ким Чен Ыну. Помощь КНДР просто неоценима. И стыдиться нам нечего, против России воюет НАТО. А Россия одна против всех. Хотя про наших воинов можно сказать-"И один в поле воин!!!"