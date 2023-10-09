V6 и V8 теряют популярность, а 3-цилиндровые двигатели быстро завоевывают долю рынка в США

Последние данные демонстрируют интересную тенденцию, которая выражается в резком росте популярности в США трехцилиндровых двигателей, в то время как доминирование шести- и восьмицилиндровых двигателей сокращается.
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