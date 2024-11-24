Корнелиу Попович: "Граждане, проживающие в Молдове, сделали другой выбор на президентских выборах и референдуме"

Корнелиу Попович, бывший министр образования, отметил в связи с недавними результатами президентских выборов и республиканского конституционного референдума в нашей стране, что «граждане, проживающие в Республике Молдова, сделали другой выбор».
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