Пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшим в Братске

В селе Тангуй Братского района 17 апреля произошла авария по вине нетрезвого водителя. 23-летний местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ-2109» без прав и без регистрации транспортного средства, не справился с управлением и врезался в столб.
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