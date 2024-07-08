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День домбры отметили в Алматы

День домбры отметили в Алматы

В Алматы Национальный день домбры отметили концертом на площади Абая, передаёт inAlmaty.kz. На сцене прозвучали песни, посвящённые народному музыкальному инструменту, а также популярные кюи в исполнении известных домбристов.

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