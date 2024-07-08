День домбры отметили в Алматы

В Алматы Национальный день домбры отметили концертом на площади Абая, передаёт inAlmaty.kz. На сцене прозвучали песни, посвящённые народному музыкальному инструменту, а также популярные кюи в исполнении известных домбристов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии