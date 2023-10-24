Главы нового учебника по истории для 10-го класса уже начали переписывать

В частности, авторы переписали абзац учебника по истории России о репрессированных народах. Минпросвещения отправило Конгрессу карачаевского народа переписанный абзац учебника по истории для 10-го класса, касающийся сталинских депортаций народов.
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