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Лукавый союзник - Турция

Лукавый союзник - Турция

Недавние события в Казахстане ещё потребуют детального изучения. Необходимо разобраться, так ли случайно было то «внезапное» повышение цены на сжиженный газ, так ли спонтанны были первые протесты против этого, и откуда в результате взялись группы боевиков, устроивших погромы в южных городах республики, в том числе, и в бывшей столице Казахстана — Алма-Ате.

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