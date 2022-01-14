Лукавый союзник - Турция

Недавние события в Казахстане ещё потребуют детального изучения. Необходимо разобраться, так ли случайно было то «внезапное» повышение цены на сжиженный газ, так ли спонтанны были первые протесты против этого, и откуда в результате взялись группы боевиков, устроивших погромы в южных городах республики, в том числе, и в бывшей столице Казахстана — Алма-Ате.