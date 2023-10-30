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В Госдепартаменте США разгорелась нешуточная "истерия" после высказываний Марии Захаровой

В Госдепартаменте США разгорелась нешуточная "истерия" после высказываний Марии Захаровой

В Госдепартаменте США разгорелась нешуточная полемика после высказываний Марии Захаровой. В ответ на требование Вашингтона немедленно отменить решение России о создании военного союза латиноамериканских стран на территории США официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с типично бескомпромиссным ответом.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...&quot;Россия должна немедленно прекратить создание военного блока в Северной и Южной Америке...&quot; Ну, конечно! Всенепременно! Прям сразу после того, как США распустит НАТО в Европе.
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2 д.
Л
Людмила
Так и должно быть, напугать так !!!! что бы вскакивали среди ночи и кричали...русские идут.
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1 д.

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