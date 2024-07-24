Закон бумеранга. "Американская администрация пытается отговорить россиян передать свои быстрые противокорабельные ракеты хуситам"

Sergiy Che

"...Так что поделиться с хуситами идущими на хранение "Москитами" можно и нужно. Осталось только придумать как...." © - что тут думать - так же как пиндосы свои ракеты дают бандерлогам!! Причём можно повторить пиндосский цинизм - надавать хуситам ракет с нашими инструкторами которые их будут учить и помогать ракеты нацеливать через "Глонасс", а вслух вести нудную дискуссию - спектакль для мирового сообчества - что типа наша Дума спорит - давать ли хуситам ракеты или не давать?? Или давать, но без разрешения из Москвы стрелять по корабликам НАТО и Израиловке! А потом при первом же прецеденте: типа стрельбы бандеровнёй с применением пиндосского оружия по Белгороду или там Донецку шумно заявить: - "Ну нет, такое больше терпеть низзя - мы разрешаем хуситам йобнуть!" По моему это будет оччень зачётно!))