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Закон бумеранга. "Американская администрация пытается отговорить россиян передать свои быстрые противокорабельные ракеты хуситам"

Закон бумеранга. "Американская администрация пытается отговорить россиян передать свои быстрые противокорабельные ракеты хуситам"

Главные "ястребы" Пентагона жалуются на нерешительность Белого Дома и требуют немедленно расширить операцию в Красном море и Аденском заливе.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
У флота США как и у каждого американского солдата земля должна гореть под ногами, где бы они не находились. Лозунг &quot;Убей американского солдата - сделай Мир чище!&quot;, должен уйти в массы.
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2 час.
АВ
Александр Васильчиков
Думаю ракеты он хуситам не даст...
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1 час.
Sergiy Che
&quot;...Так что поделиться с хуситами идущими на хранение &quot;Москитами&quot; можно и нужно. Осталось только придумать как....&quot; ©  - что тут думать - так же как пиндосы свои ракеты дают бандерлогам!! Причём можно повторить пиндосский цинизм - надавать хуситам ракет с нашими инструкторами которые их будут учить и помогать ракеты нацеливать через &quot;Глонасс&quot;, а вслух вести нудную дискуссию - спектакль для мирового сообчества - что типа наша Дума спорит - давать ли хуситам ракеты или не давать?? Или давать, но без разрешения из Москвы стрелять по корабликам НАТО и Израиловке!  А потом при первом же прецеденте: типа стрельбы бандеровнёй с применением пиндосского оружия по Белгороду или там Донецку шумно заявить: - &quot;Ну нет, такое больше терпеть низзя - мы разрешаем хуситам йобнуть!&quot;  По моему это будет оччень зачётно!))
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1 час.

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