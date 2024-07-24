Главные "ястребы" Пентагона жалуются на нерешительность Белого Дома и требуют немедленно расширить операцию в Красном море и Аденском заливе.
Закон бумеранга. "Американская администрация пытается отговорить россиян передать свои быстрые противокорабельные ракеты хуситам"
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
У флота США как и у каждого американского солдата земля должна гореть под ногами, где бы они не находились. Лозунг "Убей американского солдата - сделай Мир чище!", должен уйти в массы.
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2 час.
АВ
Александр Васильчиков
Думаю ракеты он хуситам не даст...
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1 час.
Sergiy Che
"...Так что поделиться с хуситами идущими на хранение "Москитами" можно и нужно. Осталось только придумать как...." © - что тут думать - так же как пиндосы свои ракеты дают бандерлогам!! Причём можно повторить пиндосский цинизм - надавать хуситам ракет с нашими инструкторами которые их будут учить и помогать ракеты нацеливать через "Глонасс", а вслух вести нудную дискуссию - спектакль для мирового сообчества - что типа наша Дума спорит - давать ли хуситам ракеты или не давать?? Или давать, но без разрешения из Москвы стрелять по корабликам НАТО и Израиловке! А потом при первом же прецеденте: типа стрельбы бандеровнёй с применением пиндосского оружия по Белгороду или там Донецку шумно заявить: - "Ну нет, такое больше терпеть низзя - мы разрешаем хуситам йобнуть!" По моему это будет оччень зачётно!))
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1 час.
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