Том Коронель: Надоело слушать жалобы Хэмилтона, оставался бы в Mercedes!FerrariНидерландский гонщик и автоспортивный эксперт Том Коронель считает, что Льюис Хэмилтон допустил огромную ошибку, покинув Mercedes ради Ferrari.
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