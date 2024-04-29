Пусть цветет: почему нельзя обламывать сирень Алёна ЮрьеваВесной, когда сирень начинает свое пышное цветение, многие из нас испытывают сильное желание сорвать несколько веток этого прекрасного растения для создания красочного букета или привлечения удачи.