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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Онищенко заявил, что в Россию могут завезти инфекцию Марбург

Онищенко заявил, что в Россию могут завезти инфекцию Марбург

Он призвал специалистов готовиться к такому варианту развития событий Российские специалисты должны готовиться к возможным завозным случаям лихорадки Марбург и проводить профилактические мероприятия, заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

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