XI Беломорский студенческий форум стартовал в Архангельске

Мероприятие стартовало на площадке САФУ имени М.В. Ломоносова накануне и продлится в выходныеФорум объединил 300 студентов из 40 субъектов России, включая Архангельскую, Ленинградскую, Вологодскую, Нижегородскую и Волгоградскую области, а также Республики Татарстан и Крым.