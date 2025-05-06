Из Zeekr 009 сделали эксклюзивный минивэн для чемпиона: новая версия «электрички»

В Поднебесной показали новую, кастомизированную версию электрического минивэна Zeekr 009. Автомобиль создан в честь первого китайского и азиатского игрока, выигравшего чемпионат мира по снукеру (разновидность бильярда): им стал Чжао Синтун, который ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии