Из Zeekr 009 сделали эксклюзивный минивэн для чемпиона: новая версия «электрички»

В Поднебесной показали новую, кастомизированную версию электрического минивэна Zeekr 009. Автомобиль создан в честь первого китайского и азиатского игрока, выигравшего чемпионат мира по снукеру (разновидность бильярда): им стал Чжао Синтун, который ….