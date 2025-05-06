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Из Zeekr 009 сделали эксклюзивный минивэн для чемпиона: новая версия «электрички»

В Поднебесной показали новую, кастомизированную версию электрического минивэна Zeekr 009. Автомобиль создан в честь первого китайского и азиатского игрока, выигравшего чемпионат мира по снукеру (разновидность бильярда): им стал Чжао Синтун, который ….

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