Юрист Гаврюшкин назвал способ быстро вернуть деньги при оплате по QR-коду

Юрист Сергей Гаврюшкин рассказал, как быстро вернуть деньги при оплате по QR-коду. Прежде всего, по его словам, покупателю следует обратиться с заявлением к тому, у кого была приобретена услуга или товар.
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