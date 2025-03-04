Противники строительства мечети

На жительницу Перми, выразившую настороженность о планах строительства мечети, завели дело. Пермяки, жители микрорайона Верхняя Курья, считают наличие религиозного сооружения в их районе нецелесообразным из-за малого количества проживающих мусульман и опасаются, что мечеть станет местом пристанища мигрантов.
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