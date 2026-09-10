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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгения Медведева: «К негативу в жизни я стала относиться не то что более философски... Домой приходишь, мужа обнимаешь и такая: пускай дальше что хотят»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, как брак изменил ее отношение к жизни.  «Я стала намного спокойнее в отношении к жизненным трудностям.

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