Путин предупредил о войне с Европой, 13 человек погибли в ДТП, США готовят новые санкции: главное за сутки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией, в Архангельской области 13 человек погибли в ДТП, а в США 14 сентября начнут рассмотрение законопроекта об ужесточении санкций против нашей страны.
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