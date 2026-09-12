Путин предупредил о войне с Европой, 13 человек погибли в ДТП, США готовят новые санкции: главное за сутки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией, в Архангельской области 13 человек погибли в ДТП, а в США 14 сентября начнут рассмотрение законопроекта об ужесточении санкций против нашей страны.