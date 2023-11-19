Организаторы AI Journey сообщили о приглашении Маска на конференцию по ИИ в Москве

Американский миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X (бывш. Twitter) Илон Маск получил приглашение выступить на международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey в Москве.
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