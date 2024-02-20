Некоторое время назад я написал в своём ТГ-канале: «Ядерная держава не может проиграть в войне».
Дмитрий Медведев: Эти идиоты правда верят, что народ России такой раздел своей страны проглотит?
Комментарии
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Олег Самойлов
Во как! "...американские выкормыши с истошными криками: «Нет, совсем не так, даже США проигрывали в войнах»..."! А кто-либо мог бы привести примеры побед пиндосрани где-либо в войнах, в коих им довелось участвовать?
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15 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Ну как же! А гражданская война 1861 - 1865 гг.? Они же её выиграли (по крайней мере половина из них) 😀
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12 час.
Олег Самойлов
Даааааааа! С индейцами воевали успешно! Вот только тогда пиндосятины НЕ было! А так - кто бы спорил-то?!
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12 час.
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