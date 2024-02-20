Дмитрий Медведев: Эти идиоты правда верят, что народ России такой раздел своей страны проглотит?

Олег Самойлов Во как! "...американские выкормыши с истошными криками: «Нет, совсем не так, даже США проигрывали в войнах»..."! А кто-либо мог бы привести примеры побед пиндосрани где-либо в войнах, в коих им довелось участвовать?

ДП Дмитрий Пузанов Ну как же! А гражданская война 1861 - 1865 гг.? Они же её выиграли (по крайней мере половина из них) 😀