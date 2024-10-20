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Царьград

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Эксперт Гатауллин советует отказаться от функции подключения к Wi-Fi на телефоне

Эксперт Гатауллин советует отказаться от функции подключения к Wi-Fi на телефоне

Подключение к Wi-Fi на смартфоне стоит отключать из-за хакерских атак.Эксперт Гатауллин заявил о том, что сети Wi-Fi могут быть опасными для пользователей, так как они могут стать жертвами хакеров.

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