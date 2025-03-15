Рынок онлайн-торговли РФ замедляет темпы роста

Издание "Коммерсант" со ссылкой на консалтинговую компанию "Яков и партнёры" пишет, что объём рынка электронной коммерции в РФ в этом году достигнет цифры в 16 трлн рублей и это 26% от всего розничного товарооборота.
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