Власти предложили ввести биометрическую идентификацию для онлайн-микрокредитов

Россиян могут обязать проходить идентификацию по биометрии при оформлении микрокредитов онлайн. Эта инициатива стала частью комплексного законопроекта по борьбе с кибермошенничеством, внесенного в Госдуму в феврале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии