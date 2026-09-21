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«Для футболиста это удар по репутации». Орлов рассказал, как Семак повлиял на игру Барриоса

«Для футболиста это удар по репутации». Орлов рассказал, как Семак повлиял на игру Барриоса

Комментатор Геннадий Орлов считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак повлиял на игру полузащитника петербуржцев Вильмара Барриоса в нынешнем сезоне.

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