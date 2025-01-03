Военнослужащие штурмовых подразделений встретились с новогодними персонажами на передовой

В подарочных пакетах, помимо сладостей, российские военнослужащие получили традиционные письма и рисунки от детей и школьников с новогодними поздравлениями и пожеланиями победы и скорейшего возвращения домой к своим семьям, родным и близким людям.
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