«Дышите — не дышите, молчите — не молчите»: в московских поликлиниках внедрят аудиозапись приемов

Это давно надо сделать! Как вам речь доктора на приёме: "Как ты меня задолбала!"? Он даже не стал слушать как болит! Я до сих пор боюсь ходить к докторам. Я им не верю!

Надежда Белугина

Вопрос подняли очень серьёзный. В СССР врач полный рабочий день принимал больных. Порой за день принимали до 20, а то и больше человек. Сейчас выдают на весь день 3-4 талона. Очередь занимаем в 5-6 утра, стоим на улице на морозе, чтобы попасть в числе первых в регистратуру, иначе талона не достанется, а без талона не примут. Молодая девушка врач. Общается через стол, не прикасаясь. Смотрит в компьютер, стучит по клавиатуре, что-то записывает. Дома прочла запись : кроме всего - язык розовый, живот мягкий. Откуда узнала?