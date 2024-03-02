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Закон и Порядок

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«Дышите — не дышите, молчите — не молчите»: в московских поликлиниках внедрят аудиозапись приемов

«Дышите — не дышите, молчите — не молчите»: в московских поликлиниках внедрят аудиозапись приемов

Московский Департамент здравоохранения обязал установить аудиозаписывающие устройства в кабинетах врачей в поликлиниках.

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Комментарии
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Надя Григорченко
Это давно надо сделать! Как вам речь доктора на приёме: &quot;Как ты меня задолбала!&quot;? Он даже не стал слушать как болит! Я до сих пор боюсь ходить к докторам. Я им не верю!
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17 час.
Надежда Белугина
Вопрос подняли очень серьёзный. В СССР врач полный рабочий день принимал больных. Порой за день принимали до 20, а то и больше человек. Сейчас выдают на весь день 3-4 талона. Очередь занимаем в 5-6 утра, стоим на улице на морозе, чтобы попасть в числе первых в регистратуру, иначе талона не достанется, а без талона не примут. Молодая девушка врач. Общается через стол, не прикасаясь. Смотрит в компьютер, стучит по клавиатуре, что-то записывает. Дома прочла запись : кроме всего - язык розовый, живот мягкий. Откуда узнала?
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9 час.

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