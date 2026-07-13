Министр обороны Украины Михаил Федоров может быть снят с должности из-за его высокого рейтинга, создающего угрозу для президента Зеленского, а также конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским и участия в оборонных закупках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии