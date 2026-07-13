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Царьград

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Увольнение Федорова: вероятные причины и новые назначения в Украине

Увольнение Федорова: вероятные причины и новые назначения в Украине

Министр обороны Украины Михаил Федоров может быть снят с должности из-за его высокого рейтинга, создающего угрозу для президента Зеленского, а также конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским и участия в оборонных закупках.

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