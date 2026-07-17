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От штрафов за просрочку деклараций освободили часть налогоплательщиков

От штрафов за просрочку деклараций освободили часть налогоплательщиков

Налогоплательщики освобождаются от штрафов за несвоевременную подачу «нулевых» деклараций и расчетов, а также деклараций о доходах от продажи или дарения недвижимости, если налоговая может самостоятельно определить сумму налога.

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