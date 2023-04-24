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Ошибки при обгоне, за которые светит лишение прав

Ошибки при обгоне, за которые светит лишение прав

Обгон – манёвр, требующий от водителя максимальной концентрации и ответственного подхода. Обычно к нему приходится прибегать при движении по двухполосной трассе, когда невозможно опередить другое транспортное средство без выезда на встречную полосу.

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