Ошибки при обгоне, за которые светит лишение прав

Обгон – манёвр, требующий от водителя максимальной концентрации и ответственного подхода. Обычно к нему приходится прибегать при движении по двухполосной трассе, когда невозможно опередить другое транспортное средство без выезда на встречную полосу.
Обгон – манёвр, требующий от водителя максимальной концентрации и ответственного подхода. Обычно к нему приходится прибегать при движении по двухполосной трассе, когда невозможно опередить другое транспортное средство без выезда на встречную полосу.
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