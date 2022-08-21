Украина отравила наших военных

Из нового заявления Минобороны РФ, где было заявлено о применении ОМП в Запорожской области.Российские военные, выполнявшие задачи в Запорожской области, доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления;Режим Зеленского санкционировал теракты с применением химических отравляющих веществ против российских военных;Против ВС РФ в Запорожской области был применен ботулотоксин типа "В";Российские военные медики подтвердили наличие яда искусственного происхождения в организме госпитализированных военнослужащих;Россия направит в ОЗХО доказательства химического терроризма киевского режима;Проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы ВГА Херсонской области Сальдо.