В Ингушетии попросили проверить семью, бросившую тяжелобольного грудничка в Москве

Родители отказались сопровождать ребенка, а переданные фондом средства использовали на личные цели В Москве родители из Ингушетии оставили в больнице своего тяжелобольного младенца, потратив все средства, собранные на его лечение благотворителями, сообщила детский омбудсмен региона Зарема Чахкиева в своем Telegram-канале.
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