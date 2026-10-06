В Ингушетии попросили проверить семью, бросившую тяжелобольного грудничка в Москве

Родители отказались сопровождать ребенка, а переданные фондом средства использовали на личные цели В Москве родители из Ингушетии оставили в больнице своего тяжелобольного младенца, потратив все средства, собранные на его лечение благотворителями, сообщила детский омбудсмен региона Зарема Чахкиева в своем Telegram-канале.