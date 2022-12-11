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Зверев о первом турнире за 7 месяцев: «Эта поездка показала, что впереди много работы. В целом я доволен тем, как все прошло»

Бывшая вторая ракетка мира Александр Зверев оценил свой уровень игры на выставочном турнире в Саудовской Аравии.

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