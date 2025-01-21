МВД: на маркетплейсах стали продавать заражённую вирусами технику

В полиции рассказали, какую технику покупать нельзяВ пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области рассказали о новой набирающей обороты схеме мошенников, которая заключается в том, что при приобретении техники на сайтах-посредниках существует риск заражения компьютера или планшета вирусом.