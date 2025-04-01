Власти Читы объявили войну аварийному жилью

Администрация Читы объявила о необходимости расселения свыше 1400 аварийных домов. Для решения этой сложной задачи городские власти планируют применить механизмы комплексного развития территорий (КРТ), пишет ТАСС со ссылкой на мэра Инну Щеглову.
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