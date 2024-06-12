Самый раздражающий «мужской грех» с женской точки зрения

ВА

Владимир Акулов

В каком смысле *мужик должен быть активным , ЧЕГО-ТО постоянно добиваться *? Чтобы стать кем-то выше среднего ? Олигархом , министром , миллионером ? Конечно , жене хочется , чтобы муж был лучше и богаче других !.. Ведь женщины сами ничего не могут, способны только на рутинную работу ... Они светят *отраженным* светом мужа ... Если муж - генерал ... Тогда его жена - генеральша ! Муж князь - жена княгиня... Женщине надо понимать , что больших высот в социальной иерархии , где жесточайшая конкуренция - там могут и убить , и в тюрьму могут посадить... Больших высот добываются редкие мужчины с *огнем в печенке *... Настоящие АМБИЦИОЗНЫЕ *БУЙНЫЕ* ! И -самое главное - при этом очень умные на разные КОМБИНАЦИИ ...И с СИЛЬНЫМИ НЕРВАМИ... Это те , которые никогда не устают от любой работы и легко переносят любой стресс!.. Ну , и как какой-то обыкновенной женщине - каких большинство... Как каждой женщине найти себе амбициозного богатея? Никак! Таких мужиков очень мало... У них в крови океаны тестостерона... И они очень блудливы ... Они очень агрессивны , могут жену и *об потолок подбросить *! Так что , дорогие женщины , радуйтесь , что у вас есть хоть какой-то мужикашка !.. Который *посеял* в вас , как в * грядку * свои *семена * ...И вы с мужем отправили свои гены в Вечность !... Это главное ДЕЛО мужчины и женщины ! Все остальное - игры тщеславного разума.