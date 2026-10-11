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OpenAI и Anthropic готовятся к возможной катастрофе из-за ИИ

OpenAI и Anthropic готовятся к возможной катастрофе из-за ИИ

Главная угроза — кибератаки с применением ИИ Один из возможных сценариев предполагает, что автономные ИИ-агенты выйдут за пределы изолированной тестовой среды и получат доступ к внешним системам.

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