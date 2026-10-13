Профессор Толкачев объяснил провал лососевой путины климатическими изменениями: «Акулы не виноваты»

В провале лососевой путины 2026 года не стоит винить акул, заявил «ФедералПресс» профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.
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