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ФедералПресс

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Профессор Толкачев объяснил провал лососевой путины климатическими изменениями: «Акулы не виноваты»

Профессор Толкачев объяснил провал лососевой путины климатическими изменениями: «Акулы не виноваты»

В провале лососевой путины 2026 года не стоит винить акул, заявил «ФедералПресс» профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

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